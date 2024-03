Afrique du Sud / "Les hommes blancs n'ont pas volé la terre, ils l'ont conquise" : l'analyste politique Moeletsi Mbeki crée la controverse

Invité ce 7 mars à la station de radio sud-africaine Radio702, pour s'exprimer sur l'élection présidentielle à venir du 29 mai 2024, Moeletsi Mbeki, analyste politique, a fait une déclaration outrageusement déplaisante aux oreilles des auditeurs.

Moeletsi Mbeki a eu à froisser beaucoup d'auditeurs ce 7 mars, lors de son entrevue avec le journaliste Clement Manyathela sur Radio702.

En effet, lors de son interview posté en ligne sur X par monsieur Manyathela, l'analyste politique a ouvertement rejeté l'idée que les hommes blancs ont volé la terre aux sud-africains, préférant plutôt parler de "conquête". Il clame : "Il y avait une guerre entre les blancs et les noirs, et ce sont les blancs qui ont gagné." Suite à cette simple explication, monsieur Mbeki ajoute confiant, "ils n'ont pas volé de terre, ils l'ont conquise." Des paroles très mal accueillies par le public à l'écoute.

Questionné sur l'iniquité du système conquérant qui était injuste sur le partage des ressources (car largement plus avantagé que les noirs), l'analyste politique insiste : "Non, ils se sont battus pour ça, ils ont perdu, vous devez accepter votre défaite."

Notons que les paroles de Moeletsi Mbeki plane sous une irritante atmosphère raciale qui s'accroît en Afrique du Sud. En effet, un des grands favoris et candidat à la présidentielle de 2024, Julius Malema, use beaucoup du débat racial durant ses campagnes. La plus célèbre étant son usage d'un ancien chant de l'apartheid encourageant ses supporters à " tuer des bœrs", soit à s'en prendre aux fermiers blancs, descendants des premiers colons...