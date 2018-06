Afrique de l’Ouest-Europe : le gaz sénégalais au menu des échanges entre Mohammed VI et Buhari

A la faveur de la visite d’amitié et de travail que le chef de l’Etat nigérian a effectuée dimanche passé au Maroc, des avancées ont été notées relativement au projet de gazoduc reliant le Nigeria à l’Europe en passant par l’Afrique de l’Ouest. Au cours des échanges entre le roi Mouhammed VI et Muhammad Buhari, il a été décidé de lancer la 2e phase de ce méga-chantier, grâce à la signature d’une déclaration conjointe à cet effet.



Concernés par ce projet, les opérateurs du champ Tortue au large du Sénégal et de la Mauritanie prendront part aux discussions, où il sera également question de valider les volumes de gaz disponibles pour le marché européen.



«La collaboration régionale entre le Maroc, le Nigeria, la Mauritanie et les pays de la CEDEAO permettra de promouvoir le commerce et le développement dans l’intérêt mutuel des pays, et de favoriser l’intégration des économies de la sous-région, conformément aux objectifs du NEPAD», précise le document diffusé par le site marocain « Leconomiste.com ».