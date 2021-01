Affaire pharmacie Guigon : Le DG Bernard Henry Guigon relaxé.

Le directeur général de la pharmacie Guigon, Bernard Henry Guigon, a été relaxé par la 3ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Dakar. À cet effet, le juge a accepté la constitution de partie civile des docteurs Dame Dia et Khadim Dioum qui travaillaient à la pharmacie Guigon, sise à l'Avenue Pompidou x Lamine Guèye à Dakar.



Toutefois, le tribunal les a déboutés de toutes leurs demandes. Le prévenu dans cette affaire qui n'est autre que Bernard Henry Guigon a comparu le mercredi dernier, 23 décembre devant le tribunal correctionnel de Dakar pour des faits d'entrave à la liberté de culte et de violences et voies de fait.



Cependant, au cours du procès, le docteur avait réclamé la somme de 50 millions à ses ex employés, à titre de préjudice. Ces derniers quant à eux avaient demandé le franc symbolique...