Affaire des 1036 kg de cocaïne saisis au Port de Dakar : Les Allemands et les Italiens libérés, Le doyen des juges envoie 12 personnes devant la chambre criminelle…

L'avant-dernière phase est dépassée.

Ce dossier, instruit par le défunt doyen des juges, feu Samba Sall, est bouclé par son remplaçant, Oumar Maham Diallo. Le journal l’Observateur de ce mardi renseigne que quatre (4) ans après, le nouveau patron du premier cabinet du Tribunal de Grande Instance (Tgi) de Dakar a rédigé l'ordonnance de clôture en renvoyant douze (12) des vingt (20) inculpés en jugement à la chambre criminelle de Dakar. Les sept (7) autres et X ont bénéficié d'un non-lieu.

Le dossier est acté depuis le 15 juin 2023. En effet, l’ordonnance de clôture de l'affaire des 1036 kilogrammes de cocaïne est signée. Le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, a donné le feu vert au parquet pour enrôler ce dossier en Chambre criminelle. L'Observateur précise que sur les 20 inculpés dont X, le doyen des juges a renvoyé en jugement 12 personnes après avoir décerné une ordonnance de prise de corps contre eux. Borgia Pasquale Mattera, Paolo Amalfitano, Lukas Schmitzberger, Carolin Verena Stanzl, El Hadji Babacar Coumba Diop, Malick Thiandoum alias Mame Ass, Sallo Fambaye Diop dit Vieux Diop, Seydina Mouhamadou Ndiaye, Ibrahima Thiam alias Toubey, Ismaila Ousmane Bâ alias Isma alias Alpha, Mamadou Niang alias Modou Ngatane et Mamadou dit Doudou Diouf devront s'expliquer devant la Chambre criminelle.

Le magistrat instructeur a par ailleurs, décerné un non-lieu contre El Hadj Élimane Sèye, Alioune Badara Coly, Gabriel Souleye Faye, Amadou Preira, Ibrahima Matew Fall et Mamadou dit Doudou Diouf des chefs d'association de malfaiteurs, de complicité d'importation sans déclaration de produits prohibés, de complicité de contrebande, de complicité de corruption, de complicité de trafic international de drogue et de complicité de blanchiment de capitaux, retenus par l'ac-cusation. Contre Malick Thiandoum alias Mame Ass, il a aussi prononcé le non-lieu pour les inculpations d'association de malfaiteurs, de complicité d'importation sans déclaration de produits prohibés, de complicité de contrebande, de complicité de corruption et de complicité de blanchiment de capitaux,visé.

Borgia Pasquale Mattera, Paolo Amalftano, Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzl, en contrôle judiciaire, sont aussi déchargés de la complicité de corruption. Pour ce qui est de X... tous ces étrangers sont rentrés dans leurs pays respectifs après leur remise en liberté. Gustavo Elliot et Assane Dièye ont eu le non-lieu pour l'association de malfaiteurs, le trafic international de drogue, de contrebande, d'importation sans déclaration de produit prohibé et de blanchiment. La complicité de contrebande initialement retenue a été requalifiée en contrebande. La complicité de corruption est passée en corruption précise L’Obs.

Le 25 juin 2019, vers 22 heures, le chef de la Brigade des Douanes du Môle 1 du Port Autonome de Dakar (Pad) a rendu compte au chef de la subdivision de Dakar port, de la découverte d'une importante quantité de drogue dans des véhicules en provenance du Brésil et à destination du Port de Luanda en Angola. Une inspection desdites voitures, en attente d'un transbordement, a permis la découverte de 238 kg de cocaïne dissimulés dans des sacs de voyage et mis dans les malles de cinq véhicules de marque Renault débarqués du navire Grande Africa. L'Unité mixte de contrôle des conteneurs en a prélevé un échantillon et effectué un test au moyen de kit de drogue. Le résultat s'est avéré positif à la cocaïne, confirmé par le laboratoire de la police scientifique. Amadou Preira, superviseur des opérations de livraison de containers à Grimaldi Sénégal S.A, déclare avoir été sollicité par son ami Ibrahima Thiam alias « Toubey », pour faire sortir des bagages se trouvant dans des véhicules au parc Magaye et en a informé Thierno Niang qui l'a conseillé de ne pas s'en mêler.

Pointeur à Dakar Terminal, il indique qu'Amadou Preira, Maguèye Guèye et El Hadji Babacar Coumba Diop lui avaient demandé de faire sortir frauduleusement ces bagages contenant des téléphones portables et qu'il leur avait déconseillé de le faire. Gabriel Soulèye Faye, superviseur des agents de sécurité à Dakar Terminal a cité un certain Fall qui l'a contacté au téléphone, lui a demandé le même service. Son supérieur hiérarchique, Ousmane Tine informé, lui donne instruction de continuer à discuter avec l'individu pour en savoir davantage sur cette affaire. Il suit ces directives. Son interlocuteur lui parle d'une forte somme d'argent qu'allait personnellement lui remettre «le boss". Comme il ne pensait pas donner suite à cette affaire, il dit avoir refusé de décrocher Fall qui l’a joint une dizaine de fois entre 17h et 20 heures.

D’après nos confrères, El Hadji Babacar Coumba Diop, conducteur d'engin Terberg à Dakar Terminal, le 24 juin 2019, entre 12 heures et 13 heures, les transitaires Sallo Fambaye Diop dit Vieux Diop et Seydina Mouhamadou Ndiaye, accompagnés de deux individus non identifiés, lui avaient demandé de faire sortir frauduleusement des téléphones IPhone Xmax se trouvant dans les boîtes à gants de véhicules en partance pour Luanda, moyennant le paiement d'une somme de 300 000 Fcfa. Sallo lui avait communiqué les numéros de châssis de cinq véhicules qui contiendraient lesdits téléphones et a fait remarquer qu'il s'était rendu, avec Thierno Niang, au lieu où se trouvaient lesdits véhicules, pour vérifier l'existence desdits téléphones.

À la place, il découvre un sac contenant une substance blanche qui était, selon Niang, de la cocaïne. Les véhicules sécurisés, ils rendent compte à leur supérieur. Il ajoute avoir reproché aux transitaires susnommés de lui avoir menti.

Sallo lui a, poursuit-il, remis 70.000 Fcfa pour acheter son silence et lui a fait croire avoir déjà «briefé» le responsable du parc, Dame Dione, et Racine Talla. Alioune Badara Coly, chauffeur à Dakar Terminal déclare avoir été contacté par son ami El Hadji Mamadou Diouf alias Katara, pour faire sortir frauduleusement du port des valises se trouvant dans des véhicules en partance pour le port de Luanda, moyennant la somme de 200 000 Fefa, et qu'il l'avait mis en rapport avec son supérieur hiérarchique nommé Maguèye Guèye. Il n'a pas, selon lui, encaissé cet argent et dit ignorer que la marchandise était de la drogue.

Maguèye Guèye, pointeur à Dakar Terminal, explique comment Coly lui a passé Diouf au téléphone qui lui a proposé 1,5 million Fcfa pour la sortie des valises, à qui il a fait savoir que c'était illégal, avant d'en parler à Thierno Niang. Dame Dione, Chef de section du parc véhicules à Dakar Terminal, dit avoir été informé par Gabriel Soulèye Faye et Maguèye Guèye que des individus les avaient approchés pour faire sortir des bagages de véhicules débarqués d'un container en partance pour Luanda. Il avait donc envoyé des messages à Alexis Ndour et Thierno Niang, responsables de l'embarquement des véhicules en transbordement, pour qu'ils bloquent tous les véhicules et a informé Etienne Senghor de la situation.

L'administrateur général de Grimaldi Sénégal S.A, Timothée Jeannin, entendu, a déclaré qu'il avait reçu, vers 02 heures 56 minutes, un message de Senghor qui l'informait de la saisie de drogue dans des véhicules débarqués de leur navire et a soutenu, à de l'image de Fabrice Ture, directeur général de Dakar Terminal, n'être pas impliqué dans cette affaire. La drogue vaut 82 milliards de FCFA