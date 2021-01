Affaire de la Grande Pharmacie Dakaroise : Les éclaircissements de la Direction de la Pharmacie et du Médicament.

Le directeur de la pharmacie et du médicament s'est prononcé sur le différend qui existe entre la Grande pharmacie Dakaroise, la pharmacie de la Nation et l'Ipres. Dans un entretien qu'il a accordé à Dakaractu, le Professeur Yérim Mbagnick Diop a souligné que la direction de la pharmacie a pour fonction d'instruire et d'autoriser des demandes d'autorisation d'exercer en tant que pharmacien d'officine et de pharmacien industriel.



Il précise, par ailleurs, que la demande de transfert avait été faite par la pharmacienne qui s'est installée en face de la mairie de Dakar et qu'au moment des faits, il n'existait pas de pharmacie. "La direction de la pharmacie a informé la pharmacienne par rapport à ce dossier de création et qu'elle donne la situation en fournissant le bail, mais elle a tardé à répondre", a-t-il tenu à dire.





Ainsi, le professeur Yérim Mbagnick Diop a laissé entendre que le dossier a été bien instruit et dans les règles puis transmis à l'ordre des pharmaciens du Sénégal.