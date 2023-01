Affaire « Sweet Beauté » devant les chambres criminelles : « Nous sommes mobilisés auprès de Ousmane Sonko… » (Cadres du PRP)

« Nous allons mener ce combat avec tous les sénégalais, tous les leaders de Yewwi et ceux qui sont épris de justice et de démocratie » ! C’est le mot d’ordre des cadres du parti des républicains pour le progrès sur l’affaire concernant Ousmane Sonko et Adji Sarr qui a duré plus de deux ans. Ces responsables politiques qui ont tenu un point de presse ce mercredi au siège de leur président, Déthié Fall réitèrent leur détermination, en même temps que leur leader, à s’opposer à toute tentative de Macky Sall et de son régime de museler le leader du Pastef. « Le Sénégal est une république et il n’est pas question de rester les bras croisés face à l’utilisation de la force par le Président Macky Sall pour éliminer ses adversaires politiques » assure le coordonnateur national des cadres, Abdourahmane Sall.