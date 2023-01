Affaire Sweet Beauté : Me El Hadj Diouf dénonce un appel à l’insurrection de Sonko et annonce un point de presse cet après-midi

La rencontre de Adji Sarr avec la presse n’est que fake News! C’est son avocat Me El Hadj Diouf qui donne l’information après le tollé sur les réseaux sociaux. Le président du parti des travailleurs et du peuple informe dans la foulée qu’il s’agit d’une seule rencontre avec la presse et c’est lui qui va l’animer cet après midi au café de Rome : « Ce n’est point Adji Raby Sarr qui fait une sortie à la presse. C’est moi, son avocat et président du PTP, qui vais tenir incessamment une rencontre contre cette énième tentative d’appel à l’insurrection de Ousmane Sonko », annonce l’avocat dans un élément audio.