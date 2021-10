Affaire Sonko-Adji Sarr : La défense du leader de Pastef a saisi le juge intérimaire de deux requêtes.

Si l'on en croit Me Cheikh Khoureychi Ba, le collectif des avocats constitués pour le compte de Ousmane Sonko a posé un nouvel acte juridique, vendredi dernier. Il s’agit de deux requêtes adressées au juge Abdoulaye Assane Thioune, en charge du deuxième Cabinet et intérimaire de son collègue du premier Cabinet, le défunt Doyen des Juges Samba Sall.



Me Khoureychi Ba et Cie ont saisi le magistrat instructeur aux fins de délivrance d'une copie du dossier de la procédure et d'audition au fond. L’autre recours porte sur une main-levée du contrôle judiciaire.



« Depuis le dépôt en date du 3 Février 2021 de la plainte qui a donné le top départ de ce vaudeville judiciaire, les conseils de Ousmane Sonko ne sont toujours pas en possession de ce dossier », renseigne Me Ba. Il informe, par ailleurs, qu’une première demande du 29 mars dernier n'a rien donné.



L’avocat est d’avis que la mesure de contrôle judiciaire prise le 8 mars a indubitablement sauvé le Sénégal qui était au bord du précipice. Mais, la décision de justice a fait aujourd'hui la preuve de son « inanité » et est assez « contraignante », estime-t-il...