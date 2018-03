Affaire Sarkozy : Me Wade cité dans « la mafia » par un proche de Kadhafi

Intermédiaire sulfureux entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, Ziad Takieddine, dans un entretien accordé à Kewoulo.info, a révélé que Me Abdoulaye Wade était l’homme-orchestre dans le plan de liquidation du guide de la Jamahiriya. « Abdoulaye Wade n’a fait que suivre son maître, Nicolas Sarkozy. C’est une mafia, ce sont les mêmes pratiques faites en Sicile, Italie. Il se rendent des services criminels pour s’exonérer de leurs actes », a confié Takieddine. « Abdoulaye Wade est un pion de cette mafia qui a voulu détruire l’Afrique. Il a joué ce jeu parce qu’il était le plus vieux et le plus c…que Sarkozy pouvait manipuler », ajoute celui qui forme avec Alexandre Djouri et notre compatriote Fara Mbow le triumvirat de choc qui a écumé les palais et palaces sur l’axe France-Afrique.



Expliquant les motivations de l’ex-président de la République sénégalaise, Le Franco-libanais balance : « C’est pour faire adouber son fils, Karim Wade. Et le faire exonérer de ses crimes économiques…Tel père, tel fils ».



Ziad Takieddine a fait cette sortie après que l’ex-chef d’Etat français, Nicolas Sarkozy, a été placé en garde à vue ce mardi dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.