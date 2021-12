Affaire Ndiaga Diouf : le procès de Barthélémy Dias renvoyé jusqu'au 02 mars

L'affaire Ndiaga Diouf impliquant ant Barthélémy Dias a été appelée à la barre de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar. En effet, l'affaire devrait être jugée ce mercredi 01 décembre 2021 mais finalement elle a été renvoyée jusqu'au 02 mars à la demande de toutes les parties pour une nouvelle constitution de Me AmadouSy qui a sollicité le renvoi pour prendre connaissance du dossier. Poursuivi pour meurtre de Ndiaga Diouf lors de l'attaque des nervis à la mairie de Mermoz Sacré-coeur en 2011, Barthélémy Dias a été condamné en première instance à deux ans de prison dont six mois ferme. Il faut rappeller aussi qu'a la faveur du conseil supérieur de la magistrature tenu le 23 Novembre dernier, le Procureur Général de la Cour d’Appel, Lassana Diabé Siby avait été nommé Premier Avocat général près la Cour suprême. Il a été remplacé par Me Ousmane Diagne ancien Procureur de la République.