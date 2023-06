Affaire « Kopar Express » : Hannibal Jim et Seydou Nourou Ba maintenus en prison

Hannibal Djim et Seydou Nourou Bâ vont poursuivre leur séjour carcéral après la décision de la Chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue par le juge d'instruction.



La juridiction d'instruction du second degré a statué sur le recours introduit par les avocats de Hannibal et le supposé associé de l’entreprise « Kopar Express ». Ces derniers avaient saisi la juridiction de recours après que le juge d'instruction leur a refusé la liberté provisoire. Avec cet arrêt de confirmation de la Chambre d'accusation, les inculpés ont deux possibilités : soit faire un recours en cassation, soit revenir auprès du Doyen des juges pour faire une nouvelle demande...