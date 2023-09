Affaire Khossanto : Les 37 jeunes arrêtés libérés, la famille renonce à sa plainte.

Les 37 jeunes arrêtés lors des affrontements entre populations de Khossanto et les forces de défense et de sécurité qui avaient causé 02 morts, ont été libérés ce jeudi 14 septembre 2023. Ces derniers ont retrouvé leur familles respectives suite à des négociations entre l’État et les populations locales qui a été présidée par le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome. Le maire de la commune de Khossanto, Mamady Cissokho a également usé de ses relations et plaidé pour leur libération. En outre, la famille éplorée s’est réunie et a décidé de surseoir à la plainte et de s’en remettre au bon Dieu.