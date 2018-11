Affaire Karim Wade : " Même le chef de l'Etat ne peut changer la décision de la Cour suprême " (Me Yerim Thiam, avocat état du Sénégal)

La décision de la Cour suprême est irrévocable et définitive. C'est en tout ce qu'ont clairement fait savoir les avocats de l'Etat concernant l'affaire Karim. Cela, pour répondre à ceux qui avancent la thèse selon laquelle le rapport du comité des droits de l'homme pourrait remettre en cause ladite décision de justice.



"Même le président de la République ne peut changer la décision de la Cour suprême, qui a clos le débat", a martelé Me Yerim Thiam, sans détours, jugeant, cependant, que ce rapport renferme des recommandations dont l'Etat du Sénégal pourrait, à sa guise, recourir à l'avenir...