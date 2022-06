Affaire Idrissa Guèye / Sénégal vs Bénin : Le 12ème Gaïndé a prévu une minute d’applaudissements pour Gana...

Suite et pas fin dans l’affaire dite Idrissa Guèye et son refus évoqué par la presse française de porter le maillot du PSG avec les couleurs Lgbt lors de la 37ème journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l’homophobie dans le football.



Après avoir reçu une vague de soutien de la part du président Macky Sall, de la fédération sénégalaise de football et de l’ensemble du peuple sénégalais, le footballeur international sénégalais sera aussi célébré ce samedi au cours du match Sénégal vs Bénin (éliminatoires CAN 2023.)



Sur une initiative du comité de supporters des Lions, le « 12ème Gaïndé », une minute de standing ovation sera observée dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Autrement dit, il y aura des applaudissements nourris du public, debout, tous ensemble sur les gradins, pour saluer le courage de Gana Guèye.



En hommage au numéro « 5 » porté par Guèye en équipe nationale, cet hommage se fera dès la 5ème minute de la rencontre. Un geste hautement symbolique qui devrait toucher le fils de la Médina et lancer un signal fort aux lobbies Lgbt…