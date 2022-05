Affaire Gana Guèye : FIFPro/Afrique promet de réagir « après avoir pris connaissance de la position et des déclarations » du joueur

La FIFPro a donc promis de réagir « après avoir pris connaissance de la position et des déclarations de Gana Guèye ». Le milieu sénégalais du PSG pourrait bénéficier d’un soutien du syndicat des joueurs s’il en fait la demande.

« Il faudra que le syndicat soit saisi par Gana Guèye et s’il a envie qu’on intervienne. C’est notre fonctionnement. D’abord on s’entretient avec le joueur. S’il souhaite qu’on intervienne, on le fait », a ajouté le directeur de la Communication de la FIFPro/Afrique.

Stéphane Saint-Raymond est d’avis que Gana Guèye a certainement ses « raisons ». « S’il a fait ce qu’on lui reproche, c’est qu’il sait exactement pourquoi il l’a fait. Gana Guèye a ses raisons. Je ne sais pas quelle est sa position », estime-t-il.