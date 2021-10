Affaire Cheikh Niasse : « Justice sera faite », promet le ministre de la justice.

A l'occasion du séminaire national de sensibilisation sur le droit communautaire UEMOA, organisé ce mardi, le Garde des sceaux ministre de la Justice, Me Malick Sall s'est prononcé sur l'affaire Cheikh Niasse, du nom de l'émigré décédé dans des conditions douteuses. Le Garde des sceaux a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille éplorée et promet que l'affaire sera élucidée. « Le Sénégal est un pays de droit, et justice sera faite », a dit le ministre et garde des sceaux, Malick Sall.