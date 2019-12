Affaire Bocar Samba Dièye : Dénonçant des signatures imitées, des fraudes, l’ACSIF entre en scène et interpelle l’OFNAC…

En tant que force d’alerte, de proposition et de dénonciation, l’association des clients et sociétaires des institutions financières estime qu’il est clair qu’un problème d’éthique et de déontologie est bien noté dans le comportement de la CBAO.



Après avoir analysé tous les points relatifs au dossier opposant le célèbre opérateur économique à la première institution financière (de l’époque…), l’Acsif demande l’aide des autorités étatiques et bancaires pour la restitution des titres ou le remboursement sans délai de l’intégralité de la somme de 5 milliards, 650.000.000 FCFA ainsi que le montant de 1 milliard 518.538.217 millions de FCFA facturé en agios et commissions imputés au débit du compte de Bocar Samba Dièye conséquemment au débit injuste et injustifié.



L’ACSIF estime être important de porter ce combat contre ces arnaques de certaines institutions financières en impliquant le royaume du Maroc, le gouverneur de la banque centrale, l’association des professionnels de banques et établissements financiers sans oublier l’OFNAC pour ainsi dénoncer cette fraude de la banque en question.