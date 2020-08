Affaire Batiplus : Rachelle Sleylati maintenue en prison et deux immeubles immatriculés au nom de ses parents sous saisis...

L'affaire opposant la société Batiplus et son ex employée Rachelle Sleylati est loin de connaître son épilogue. Et la famille de l'inculpé est loin de souffler. En effet, hier jeudi 20 août 2020, le Doyen des juges a pris une mesure conservatoire en rendant une ordonnance de saisine de deux immeubles appartenant à ses parents. Il s'agit d'un terrain 309 m2, objet du Tf 697/NGA de Ngor Almadies appartenant à l'État du Sénégal et sur lequel André Sleylati dispose d'un droit de bail. Et un terrain bâti de 281 m2 situé au Point E faisant l'objet du Tf numéro 17077/DG reporté sur le livre foncier de Grand-Dakar sous le numéro 5716/GR appartenant à Marie Joseph Bechara mère de l'inculpé (Rachelle Sleylati). Nous rapporte le quotidien d'information Les Echos.



L'affaire ne s'arrête pas là. En effet, la même source renseigne que la défense de l'inculpée avait introduit une requête d'un pourvoi sur l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation qui avait rejeté la demande de liberté provisoire de leur client.

Pour rappel, Rachelle Sleylati est poursuivie pour détournement de 2 milliards de francs cfa. Sur ces entrefaites, elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Il faut retenir que Mme Sleylati n'est pas la seule qui doit répondre de ses actes sur cette affaire. En effet, ses parents sont également placés sous contrôle judiciaire. Et ils sont inculpés pour complicité et association de malfaiteurs. Nous y reviendrons...