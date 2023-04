Affaire Amy Ndiaye Gniby : le procès en appel Massata Samb et Mamadou Niang se tient le 17 avril prochain

La machine judiciaire est en branle. Après l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang qui est programmée ce 17 avril, le procès en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang est également fixé le même jour. En effet, les deux membres du Parti de l'Unité et du rassemblement (PUR) ont été condamnés en première instance à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur la parlementaire Amy Ndiaye Gniby. Le tribunal des flagrants délits les a aussi condamnés à payer chacun, une amende de 100.000 francs Cfa et 5 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts qu'ils devront payer solidairement. Le maître des poursuites avait requis deux ans de prison ferme.



Pour rappel, le député Massata Samb avait giflé la députée, et son collègue lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre 2022 au cours du vote du budget du ministère de la Justice. Selon Massata Samb, sa réaction se justifie par le fait que la partie civile avait tenu des propos irrespectueux contre leur guide religieux.