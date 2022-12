Affaire Amy Ndiaye Gniby : La défense dénonce l'absence de la plaignante.

Au sortir de l'audience des députés Massata Samb et Mamadou Niang, leur avocat Me Adama Fall a relevé l'absence de la plaignante Amy Ndiaye Gniby qui a alerté l'opinion nationale et internationale dans le cadre de la procédure qui oppose Massata Samb et Mamadou Niang. Du reste, selon lui, les faits n'ont pas la teneur qui a été donnée par le rapport du Président de l'Assemblée nationale.



À cet effet, la robe noire estime qu'à la date du 26 décembre le droit sera dit dans le cadre de cette procédure...