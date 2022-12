Affaire Amy Ndiaye Gniby : Aba Mbaye parle d'injustice.

Venu soutenir ses collègues députés, l'honorable député de Yewwi Askan Wi, Babacar Aba Mbaye, parle d'une injustice et d'un acharnement sur les députés Mamadou Niang et Massata Samb. "Il y a une injustice. Nous sommes le pouvoir législatif. Et ce qui se passe à l'hémicycle est un lieu d'inviolabilité et cela doit rester à l'hémicycle", a dénoncé le député qui estime que le pouvoir judiciaire n'a pas à commettre une interférence au sein de l'hémicycle...







A cet effet, Abba Mbaye dit être choqué par le procès-verbal à charge du Président de l'Assemblée nationale qui a incriminé les deux responsables et qui n'a pas relaté fidèlement les faits. "Il y a un sentiment d'injustice globale qui fait que notre devoir est d'être ici à côté de nos collègues. Nous espérons que les députés vont rentrer chez eux, car nous considérons que l'affaire doit être discutée à l'assemblée", a-t-il laissé entendre.





Pour cela, dit-il, une lettre de protestation a été introduite demandant au Président de l'Assemblée nationale de retirer son procès-verbal.