Admission du Sénégal au PGO : Réflexion autour des enjeux et défis budgétaires.

C'est dans le cadre d'une bonne gestion des finances publiques que l'État du Sénégal a entrepris, avec l'appui notamment des partenaires de développement, des séries de réformes et la mise en place des mécanismes innovants pour améliorer l'efficacité des finances publiques. C'est dans ce sillage que le secrétariat d'État auprès du ministère de la justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, a initié ce mardi à Dakar, une table ronde sur les orientations du Sénégal dans le cadre de son admission au PGO ( partenariat pour un gouvernement ouvert). Cette rencontre, regroupant une cinquantaine de participants parmi lesquels des représentants de la société civile, des institutions, de l'administration, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers etc...

Il sera question de mettre l'accent sur l'accès à l'information et à la participation de la société civile afin de rendre le budget accessible aux citoyens. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, a estimé nécessaire l'organisation de cette séance d'analyse avec la validation du mécanisme de décentralisation du cadre multi-acteurs de suivi budgétaire.