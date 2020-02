Addis-Abeba 2020 : Ces deux gestes hautement salués du Président Sall au Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine

Désigné récipiendaire du Prix Sun Hak Moon pour la paix 2020 par la Fédération pour la Paix universelle, (Ong dotée du statut consultatif auprès des Nations-Unies et qui agit pour la protection des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la paix et de l'action humanitaire) avec comme incidence financière d'un montant de 500 000 dollars américains (299. 508. 700 F Cfa), le président de la République a fait une annonce, pour le moins, très bien accueillie par l'assemblée du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine présentement en conclave à Addis-Abéba (Capitale de l'Éthiopie).



Macky Sall a, en effet, décidé de donner, en guise de don, l'intégralité de cette somme. Ce, dit-il, après consultations avec le Président de la commission, au fonds pour la paix. Le Président Sall dira avoir fait ce choix pour contribuer aux efforts communs de pacification du continent conformément au thème du Sommet : "Faire taire les armes et créer les conditions propices au développement de l'Afrique ".



Visiblement enchantée d’une telle initiative, la salle a raisonné d'applaudissements. Dans la foulée, le Président Sall fera une autre déclaration de taille.



En effet, il a souligné que le Sénégal, à l'instar du Rwanda et de l'Afrique du Sud, va dégager une autre somme de 500 000 dollars au bénéfice du fonds pour l'autonomisation des femmes en Afrique.



Pour le compte de ce lundi, le Président Sénégalais aura un agenda riche de deux événements majeurs : la présentation de son rapport sur le Nepad et celle de son rapport sur le C10. Nous y reviendrons.