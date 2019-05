Acte 2 Synthèse de philosophie à la maison des Parcellois : Les candidats au Bac préparés aux techniques de dissertation et du commentaire

Après une première séance organisée il y a quelques jours à la maison des Parcellois, la jeunesse Amadou Bâ qui soutient le ministre des Affaires étrangères a remis ça ce matin du samedi 18 mai 2019 pour accompagner les élèves candidats au Bac dans l’épreuve tant redoutée de philosophie.

Pour la seconde séance, il a été jugé bon de revenir sur les techniques de dissertation et du commentaire pour outiller les élèves qui, souvent, ratent le coche à ce niveau, même s’ils comprennent les sujets à eux proposés.

Selon le professeur Songdé Diouf qui était le principal animateur du cours de ce samedi, il s’agissait de dépasser le cap du cours magistral et de donner aux candidats les outils nécessaires pour faire face aux épreuves de philosophie prévues le 29 mai prochain. Cependant, le professeur Diouf ne s’attend pas à ce que les élèves reproduisent in extenso ce qui leur a été enseigné aujourd’hui. Pour lui, l’essentiel c’est qu’à partir de ce qui a été dit, qu’ils trouvent l’inspiration nécessaire pour faire le travail de réflexion personnelle. Il a par ailleurs salué la collaboration pérenne avec le ministre des Affaires étrangères et a donné rendez vous aux élèves et aux férus de philosophie à la grande synthèse du 26 mai prochain qui sera accueillie au Monument de la Renaissance africaine...