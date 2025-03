Accusé de viol et charlatanisme, le « marabout » Mouhamed Kébé risque 10 ans de réclusion ...« Il a introduit ses doigts dans mon intimité en disant qu’il devait faire sortir un liquide »

L’affaire Mouhamed Kébé a secoué la Chambre criminelle de Dakar ce mardi. Accusé de viol et charlatanisme, ce marabout de 32 ans, également connu sur TikTok, encourt 10 ans de réclusion criminelle pour des faits qu’il conteste farouchement.



Un « soin mystique » qui vire au cauchemar



Selon les informations rapportées par L’Observateur, l’affaire remonte à une consultation mystique qui a tourné au drame. K. Diop, souffrant de maux de tête persistants, s’est rendue chez Mouhamed Kébé pour chercher un remède. Mais ce dernier lui aurait déclaré qu’elle était possédée par des djinns et devait suivre un traitement spécial.



D’après la victime, le marabout lui aurait administré des bains mystiques avant de l’agresser sexuellement sous prétexte d’un « rituel de purification ». « Il a introduit ses doigts dans mon intimité en disant qu’il devait faire sortir un liquide », a-t-elle raconté devant la cour. Choquée, elle a déposé plainte et présenté un certificat médical attestant de lésions hyménales récentes, élément clé du dossier.



Une défense qui joue la carte du complot



Face aux accusations, Mouhamed Kébé clame son innocence et dénonce un coup monté. Il affirme que la plaignante lui aurait proposé un paiement en nature, faute de moyens financiers. « Elle voulait coucher avec moi en échange de mes services, mais j’ai refusé. Vexée, elle a promis de me faire tomber », s’est-il défendu.



Ses avocats s’appuient sur le manque de preuves irréfutables pour plaider l’acquittement. « Un certificat médical ne suffit pas à prouver la culpabilité de l’accusé », ont-ils insisté.



Un verdict attendu le 15 avril



Le procureur de la République, lui, ne l’entend pas de cette oreille. Estimant que les éléments du dossier sont suffisamment accablants, il a requis 10 ans de réclusion criminelle contre le prévenu.



L’affaire est désormais mise en délibéré. Le tribunal rendra son verdict le 15 avril prochain, une date décisive pour un dossier qui continue de faire grand bruit.