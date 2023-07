Accusations de « deal » au dialogue : Khalifa Sall répond à Ousmane Sonko et parle de futilités.

Accordant un entretien à la presse étrangère, dans la soirée du 4 juillet, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a magnifié la sortie du Chef de l’État, confirmant sa décision de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024. Pour le socialiste, le président en prenant cette décision, a respecté sa parole donnée.



« En donnant cette requête qui était devenue nationale et sociale, le président nous a fait une très belle surprise. On s’en réjouit, on s’en félicite et on le félicite. Il fallait le faire et il l’a fait », a soutenu le responsable politique pour qui des facteurs ont pesé sur la décision du président de la République.



« La pression, la mobilisation sociale depuis 2021 jusqu’à juin 2023 avec les événements meurtriers dramatiques que nous avons vécus ont certainement pesé dans sa décision. Ce qui est important, c’est qu’il y ait fait une bonne lecture de la situation, même si la pression internationale a joué, il est évident que la décision était personnelle quels que soient ceux qui sont intervenus, c’était à lui de décider et il a pris la meilleure décision pour lui et ce pays », a-t-il dit sur France 24.



Pour Khalifa Sall, le plus réconfortant, c’est qu’il y a une bonne aération de la démocratie puisque le débat va être plus serein et va porter sur les projets et les programmes.







Revenant sur sa participation à la présidentielle, l’ancien maire de Dakar a confié s’y atteler pour que celle-ci soit concrétisée.



« Je serai candidat inchallah. Et que c’est politiquement que j’avais été dans cette situation handicapante et que je me donnerai les moyens de revenir et d’être candidat », a confirmé le leader de Taxawu Sénégal qui compte sur l’exécution des conclusions du dialogue national initié par le Chef de l’État pour légitimer sa participation.







« Le dialogue a été national et nous y sommes allés nous Taxawu Sénégal avec une intention de faire en sorte que les revendications populaires, les quêtes démocratiques consolidantes puissent être prises en compte, c’est pourquoi nous avions posé cinq problèmes qui avaient été validés par le dialogue. La troisième candidature, une élection présidentielle inclusive, la question des parrainages qui était pour nous un mode de sélection qu’il fallait abroger, la libération des détenus politiques et la modification du code électoral. Donc, que le choix ait été fait par le dialogue de modifier l’article 28 du code électoral est une bonne démarche qui permet de régler tous ces problèmes. Cependant, nous continuons à penser que le président de la République qui a dit avoir reçu nos propositions va faire en sorte que le scrutin soit plus inclusif, plus apaisé et plus serein », a expliqué le chef de file.







Autre question abordée lors de son face à face avec la presse étrangère, le cas de son camarade de coalition, Ousmane Sonko qui, dans sa dernière sortie, a accusé les acteurs du dialogue d’avoir passé un deal avec le président de la République. Sur cette interpellation, Khalifa Sall a refusé de personnaliser le débat et a soutenu se limiter aux principes.



« J’ai pour habitude de ne jamais réagir à ces types de polémique futiles et à ces accusations infondées. Nous à Taxawu Sénégal avons l’habitude de participer à tous les dialogues », a confié Khalifa Sall en faisant l’historique de la participation de sa formation à l’ensemble des dialogues qui se sont déroulés depuis la seconde alternance. Sur la condamnation d’Ousmane Sonko à 2 ans d’emprisonnement pour le délit de corruption de la jeunesse qui le contraint à être candidat, il dira que « tous ceux qui veulent compétir doivent pouvoir le faire. Il n’ y a pas de calculs politiciens dans ce que je dis. Nous parlons de principes que nous avons prônés, préconisés et proposés au dialogue national. Nous avons demandé à ce que cette élection soit inclusive que tous ceux qui veulent, peuvent et doivent y participer puissent le faire que ce soit un X ou un Y parce que c’est cela qui est important et cela est une position de principe nous l’avons défendu, nos représentants dans le dialogue l’ont proposé. »