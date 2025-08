Accusations de Yoor-Yoor : Le comité de soutien de Farba Ngom saisit la DSC

Le comité de lutte pour la libération du député-maire Farba Ngom a déposé plainte contre Serigne Saliou Gueye, Directeur de publication du quotidien d'informations Yoor-Yoor. La plainte a été déposée devant la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) et met en cause le journal pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ».



La version des organisateurs de la marche



Le comité réagit à un article en "Une" du journal qui évoquait les conditions d'organisation d'une marche de soutien à Farba Ngom, le 26 juillet dernier. Les auteurs de la plainte, qui sont les organisateurs de la marche, précisent : « Nous avons organisé une marche pacifique autorisée le 24 juillet 2025 par le Préfet du département de Matam. »



Ils ajoutent que cette manifestation visait à demander la libération de Farba Ngom pour des raisons médicales, s'appuyant sur un rapport d'expertise du professeur Alassane Mbaye. Ils affirment également que « chacun est venu de son propre chef » à Ourossogui.



Les révélations du quotidien Yoor-Yoor



Le journal Yoor-Yoor avait, de son côté, affirmé que la manifestation avait été financée par une somme d’un milliard de francs CFA. Le quotidien avait également révélé que 120 bus de 70 places avaient été loués et que plus de 8 000 personnes avaient été payées pour y participer. Le journal avançait enfin que des gratifications allant jusqu'à 5 millions de FCFA avaient été versées à des responsables politiques, des patrons de presse et des influenceurs pour garantir une couverture médiatique favorable.