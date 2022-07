Accueil de Aminata Touré à Kaolack : Les responsables politiques promettent une victoire éclatante au président Macky Sall.

Au stade Lamine Guèye de Kaolack où le meeting de Benno Bokk Yakaar s'est tenu hier après-midi, les responsables politiques ont assuré une forte mobilisation en dépit des manquements notés ça et là.



Au micro de Dakaractu, tous les leaders ont promis au président Macky Sall une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022. Avant de le féliciter par rapport à ses choix pour la direction de la liste de Bby à Kaolack.



Ils étaient ainsi nombreux à se succéder au micro et l'on peut citer le docteur Macoumba Diouf, Ousmane Noël Dieng, Adji Mergane Kanouté, Mariama Sarr, Awa Guèye, Me Nafissatou Diop, Mohamed Ndiaye Rahma, Ahmed Youssouf Bengelloune, Baba Ndiaye, Mounirou Ly, Amadou Diallo Atak, Babacar Lô Ndiaye, Abdoulaye Mountakha Niass, etc...