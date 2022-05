Accord gouvernement / syndicats : la Cosydep appelle au pragmatisme du gouvernement.

Alors que les examens approchent, le système scolaire peine toujours à se relever et cela malgré l’accord trouvé entre le gouvernement et les syndicats.



Le bureau du conseil d’administration de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) après examen du contexte éducatif et social, a exprimé sa profonde indignation du fait de la nouvelle perturbation.



3 mois après la signature des accords, la coalition déplore leur non-respect. Ainsi, la coalition lance un appel pour le respect scrupuleux des accords au risque de perturber l’espace scolaire, d’entraver le déroulement normal des évaluations ou de mettre mal à l’aise les partenaires, facilitateurs et autres bonnes volontés...