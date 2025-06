Accord de paix RDC-Rwanda: Trump salue "un nouveau chapitre d'espoir"

Le président américain Donald Trump a salué vendredi la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui ouvre selon lui "un nouveau chapitre d'espoir" dans la région.



"Aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunités, d'harmonie, de prospérité et de paix", a déclaré le président Donald Trump aux côtés des ministres des Affaires étrangères des deux pays. "C'est un jour merveilleux", a-t-il ajouté.