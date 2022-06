Accompagnement de la jeunesse : Huawei Sénégal signe un protocole d’accord avec l’École Nationale d’Administration dans le cadre du programme « Seeds For The Future »

[Dakar, Sénégal]. Le jeudi 23 juin 2022 s’est tenue la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre Huawei Sénégal et l’École Nationale d’Administration (ENA), dans le cadre du programme Seeds for The Future (Graines de l’Avenir), en présence du Directeur Général de Huawei Sénégal, M. Nathan Li, et le Directeur Général de l’ENA, Cheikh Awa Balla Fall.



M. Li s’est exprimé sur ses attentes concernant ce partenariat : « Ce protocole d’accord permettra désormais aux étudiants de l’ENA de bénéficier du programme Seeds for the Future. A travers celui-ci, nous espérons que ces jeunes talents ambitieux s’engageront plus encore au service de leur nation, en participant notamment à la numérisation et à l’interconnexion du système d’administration sénégalais. »



Saluant l’initiative de Huawei, le Directeur Général de l’ENA a pour sa part déclaré : « Je voudrais souligner le fort intérêt que l’ENA accorde au programme international Seeds for the Future. Celui-ci permettra à l’École de réaliser d’importants progrès dans la formation des étudiants dans le domaine des TIC. Seeds for the Future permettra également à ces derniers de s’approprier la culture chinoise, tout en découvrant différentes cultures du monde. Je suis persuadé que la collaboration que nous souhaitons instituer à travers la signature de ce protocole s'inscrira à terme dans l'élaboration d'un partenariat gagnant-gagnant. »



Seeds for the Future est l’un des programmes phares de Huawei en matière de RSE. Lancé en 2008, il vise à développer des talents locaux qualifiés dans le domaine des TIC et à établir une communication entre les pays et les cultures. À travers celui-ci, les jeunes talents venant du monde entier pourront aussi bien découvrir la Chine et ses 5 000 ans d’histoire, son héritage culturel et sa modernisation, que profiter des formations en matière de technologies de pointe. Grâce à ces programmes, les jeunes talents pourront se former pleinement dans les secteurs de la 5G ou de l’intelligence artificielle, par exemple. Cela leur permettra enfin de visiter virtuellement des salles d'exposition et des laboratoires innovants et ainsi découvrir des pratiques de travail internationales.



Initié en 2016 au Sénégal, le programme Seeds for the Future a accueilli 28 étudiants en Chine pour une formation de deux semaines. A partir de 2020, le programme s’est redéployé sous un format digital en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Entre 2020 et 2021, 60 étudiants y ont participé en ligne.



Dans le cadre du protocole d’accord, le programme Seeds for the Future sera exclusivement coorganisé par Huawei et l’ENA pour une durée de 3 ans. L’ENA, réputée pour former les futurs cadres et hauts fonctionnaires de la nation, pourra ainsi permettre à ses étudiants, toutes spécialisations confondues, de bénéficier de formations axées sur les technologies de pointe et les innovations majeures dans le secteur des TIC. Ils pourront également avoir accès à des formations professionnelles dispensées par des experts de renommée internationale et participer à des projets en groupe ou encore des échanges interculturels.