Accident mortel à Kaffrine : Le bilan provisoire est de 40 morts, selon le gouvernement...

Selon le bilan provisoire donné par le porte-parole du gouvernement, le ministre du commerce Abdou Karim Fofana, « le bilan, encore provisoire, s’élève à 40 morts, 36 blessés graves et 49 blessés légers qui ont été acheminés vers les structures sanitaires de la région. »

Par ailleurs, le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana souligne que « d’ores-et-déjà, le Président de la République a donné instructions au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires à une prise en charge diligente et efficace des victimes. À cet effet, les ministres en charge de la Santé, de la Solidarité et des Transports se rendent actuellement sur place afin d’assister les blessés et les familles des disparus. »



En outre, Abdou Karim Fofana indique que le Président de la République se rendra sur les lieux de l’accident dans la journée, comme l'a annoncé Dakaractu précédemment. « Le Chef de l’État a décrété un deuil national de trois (03) jours à compter du lundi 09 janvier 2023. Durant cette période, les drapeaux seront en berne sur toute l’étendue du territoire national. »