Accident de la circulation à Kolda : 23 personnes se retrouvent aux urgences de l’hôpital régional.

Ce ne sont pas moins de 23 personnes qui se sont retrouvées cet après-midi, du dimanche 02 février, aux urgences de l’hôpital régional de Kolda à cause de deux accidents de la circulation.



Le premier accident résulte d'une voiture 4x4 qui s’est s’est renversée cet après-midi au carrefour de Ndorna. Elle transportait vingt et une personnes en provenance de Kolda pour se rendre à un mariage à Faradiamel (commune de Ndorna). Parmi celles-ci, on compte trois blessés graves dont un avec une fracture au bras gauche. Il a été causé par le détachement de la cabine du pont arrière du véhicule et le chauffeur a perdu le contrôle du volant. Ensuite, le véhicule a fait trois à quatre tonneaux avant de se retrouver les roues en l’air, d’après notre source.



Le deuxième accident s’est produit sur la route nationale numéro 6 sur l’axe Bagadadji-Kolda. Le chauffeur du véhicule de transport en commun en a perdu le contrôle à la suite de la crevaison d’un de ses pneus. Paniqué, le chauffeur n’a pu maîtriser son véhicule qui s'est retrouvé dans le décor avec ses 23 passagers. Bilan : 2 blessés graves avec confirmation de fracture tandis que le reste s’en sort avec des égratignures.



Au total, 23 individus se retrouvent aux urgences de l’hôpital régional de Kolda. Cependant, malgré la gravité de ces deux accidents, il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Nous y reviendrons…