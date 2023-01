Accident de Kaffrine : « Tous les blessés seront pris en charge par l’État du Sénégal! » (Samba Ndiobène Ka)

Samba Ndiobène Ka, le ministre en charge de la solidarité nationale a accompagné son collègue des transports et du maire de la commune de Kaffrine ainsi que d’autres personnalités sur les lieux du drame, sans ambages, précise que « par ma voix, l’État présente ses condoléances à toute la population du Sénégal et surtout les familles des victimes. L’État accompagnera tous les blessés et évacuera tous les blessés nécessaires. Il y a 75 blessés qui sont à l’hôpital parmi lesquels deux dans un état très grave », annonce le ministre.



Toutefois, il a lancé un message aux transporteurs routiers. Samba Ndiobène Kâ de dire : « nous exhortons les acteurs des transports à plus de responsabilité, qu’ils sachent leurs véritables missions de transporter les usagers de la route », précise le ministre. C’est la collision de deux bus de transport appelés « horaires » qui sont entrés en collision vers la commune de Kaffrine faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Le président de la République a décrété un deuil national de trois jours et ce lundi, un conseil interministériel sera tenu sur la question des transports...