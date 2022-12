Accident au stade municipal de Richard Toll : Le maire, président de l’assemblée nationale, Amadou Mame Diop réagit…

Le Maire de Richard Toll, par ailleurs président de l’Assemblée nationale, a réagi à l’accident survenu au stade municipal de Richard Toll ayant causé la mort de deux personnes et de trois autres blessées.

Dans un communiqué, le Dr Amadou Mame Diop qui exprime sa compassion aux familles des victimes, regrette un accident tragique ayant causé le décès de deux personnes et des blessures graves chez trois autres. « Le maire qui exprime sa compassion aux familles endeuillées s'est rendu au chevet des blessés de l’accident du Stade municipal Richard Toll, le 18 décembre 2022- A l’occasion de travaux en cours au Stade municipal de Richard Toll, un accident grave s’est produit ce samedi 17 décembre aux environs de 23 heures, entraînant la chute de la nacelle d’une grue dans laquelle étaient placés cinq ouvriers et électriciens. Cet accident a causé le décès de deux personnes et des blessures graves chez trois autres », a regretté le premier magistrat de la ville de Richard Toll.



Par ailleurs, le maire Amadou Mame Diop qui s’est rendu à l’hôpital régional de Saint-Louis pour s’enquérir de la situation des blessées, avant d’aller présenter ses condoléances aux familles des victimes, souligne que la commune de Richard Toll assumera toute responsabilité dans cet accident. « La commune assumera toute sa part de responsabilité dans cet accident que nous déplorons tous. Nous prions pour le repos de l’âme des disparus et présentons nos condoléances aux familles. Aux blessés, nous souhaitons tous nos vœux de prompt rétablissement », a déclaré le maire Dr Amadou Mame Diop, à l’issue de sa visite aux familles endeuillées. Auparavant, le maire s'était rendu sur les lieux du drame où il a rendu un vibrant hommage aux défunts qui ont payé de leur vie leur engagement au travail. Cette visite s'est tenue en présence du préfet de la ville de Dagana…