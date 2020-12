Abdourahmane Baldé, alias Doura du mouvement Kolda debout offre 6000 kits scolaires aux couches vulnérables et les enrôle dans la CMU.  

La deuxième édition de la lutte contre la déscolarisation a été lancée à Kolda par le mouvement Kolda debout (MKD) ce samedi 05 décembre au sein du collège CEM 1. Pour accompagner les élèves issus de couches vulnérables, le mouvement a mis 6000 kits scolaires sur la table afin de rehausser le niveau de ces derniers.



À travers ce geste, le mouvement sous la tutelle de son président Abdourahmane Baldé alias Doura, vient au chevet des élèves orphelins et ceux dont les parents sont vulnérables. Avec cette action noble, le mouvement Kolda debout (MKD) soulage les parents en ces temps de crise liée à la Covid-19. À cette occasion, des kits scolaires composés de cahiers, matériel géométrique, stylos, sacs à dos, ont été offerts aux élèves. Et cerise sur le gâteau, les bénéficiaires seront enrôlés d’office par la couverture maladie universelle. Mais, le mouvement n’entend pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il compte élargir ses activités dans tout le département voire la région au grand bonheur des populations ; D’ailleurs, Abdourahmane Baldé est de plus en plus plébiscité par les populations pour qu'il présente sa candidature à la mairie de Kolda.



Prenant la parole, il a montré toute sa satisfaction concernant la cérémonie : « en ma qualité de président du mouvement Kolda debout, je remercie toutes les autorités administratives et locales qui se sont déplacées pour le lancement de cette deuxième Édition de remise de kits scolaires. Ces derniers ne cessent de nous encourager en nous demandant de lutter aux cotés de l’État contre la déscolarisation. Cette occasion qui nous est offerte, nous permet d’accompagner les enfants orphelins et ceux dont les parents sont vulnérables. Ainsi, nous participons à l’effort de construction de la nation. Nous comptons aussi enrôler les bénéficiaires à la couverture maladie universelle afin de leur permettre de s’épanouir au même titre que les autres enfants. En posant ce geste, nous sommes conscients que nous soulageons les parents certainement impactés par la crise de la Covid-19. »



Dans la foulée, il lancera un appel vibrant aux autorités et autres bonnes volontés à faire de même pour le développement de leur localité. En ce qui le concerne ce titre, il précise : « c’est le développement de Kolda qui m’anime… »



La remise de ces kits scolaires est venue à son heure, en témoignent les visages radieux des nombreux parents venus accompagner leurs enfants pour retirer leur don...