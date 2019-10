Abdoul Mbaye : « Parler du 3e mandat est désormais un délit »

Parler du 3e mandat de Macky Sall est-il devenu un sujet tabou au Sénégal? Abdoul Mbaye pense que oui et va plus loin en parlant de délit. Sur sa page Facebook, le président de ACT s’est prononcé sur le limogeage de Sory Kaba. Voici ce que Abdoul Mbaye a écrit sur l’affaire : « Dire ou écrire que Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat relève désormais du délit. Un haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, pourtant Apr convaincu, vient de l’apprendre à ses dépens. Le projet ne serait-Il plus ruse cachée? Mais relevons surtout que la dictature sénégalaise en vient à nier le droit de répéter ce que notre Constitution prévoit! »