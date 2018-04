Abdoul Hakim Mbacké Bao, suspect-clé d'un projet d'attentat au Sénégal

Abdoul Hakim Mbacké Bao, 31 ans, a eu un rôle-clé pour la logistique de Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), dont il connaissait le leader Abdelmalek Droukdel. Le présumé complice de l'Imam Ndao sait manier des explosifs et utilise très souvent des assemblages pour faire exploser des bâtiments et des véhicules. Il a subi une formation au nord-Mali.



Traqué par la police sénégalaise, il est retrouvé et arrêté à Ouagadougou. Détenu initialement par la justice du pays des hommes intègres, il est transféré à Dakar et incarcéré en isolement à Rebeuss, puis à la Maison d'arrêt de Liberté 6.



Le jeune qui s'est radicalisé, est soupçonné d'avoir projeté avec Aqmi l'attaque d'un site sis à Dakar. Abdoul Hakim Mbacké Bao a raconté son endoctrinement par le groupe Al-Qaïda.



Son procès, en compagnie de l'Imam Ndao et Cie, se tient devant la Chambre criminelle spéciale où il est jugé pour financement du terrorisme, acte de terrorisme et blanchiment d'argent. Il n'est pas resté muet devant les juges. "J'ai eu à surveiller des otages pour le compte d'Aqmi. C'était des prisonniers d'origine hollandaise, suédoise et sud africaine", a-t-il précisé.

"Les gens de Aqmi m'avaient demandé de prendre en location trois chambres à Dakar. ils m’avaient aussi demandé s’il était possible de trouver des armes au Sénégal. Je leur ai répondu : peut-être", a ajouté l'ex-membre des commandos djihadistes.



Selon lui, Aqmi disait vouloir "être mieux équipé avant de passer à l'action". L'organisation dirigée par Abdelmalek Droukdel avait-il projeté d’attaquer le Sénégal?



Bao, natif de Bignona n'a, dit-il, jamais imaginé des cibles potentielles d'attentats dans son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, il est soupçonné d'avoir aidé le groupe Aqmi dans ses opérations au Maghreb et ailleurs. Il n'a pas évoqué son propre rôle dans les attaques et autres combats au nord-Mali...