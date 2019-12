Abdou Ndiaye (Keur Maba) : "La campagne arachidière ne sera pas aussi mauvaise que certains le prédisent "

Alors que collecteurs, producteurs et paysans se plaignent du déroulement de la campagne arachidière et annoncent un manque terrible de semences pour l'hivernage 2020, des espoirs seraient permis, a estimé ce dimanche Abdou Ndiaye.



Au terme d'une tournée au niveau de plusieurs points de collecte dans la région naturelle du Saloum et dans quelques villages du Baol, le leader politique Apériste de Keur Maba s'est rassuré quant à la suite et invite les pessimistes à être moins généreux dans les critiques et les mauvaises augures.



"Les choses commencent à évoluer dans le bon sens. Les points de collecte désignés par le ministère de l'agriculture commencent à fonctionner convenablement. Les paysans commencent à venir vendre leurs graines d'arachide aux collecteurs qui iront acheminer les quantités obtenues vers une entreprise agréée comme la Sonacos. C'est vrai qu'il y avait des paysans qui vendaient aux chinois alors que c'est l’État qui leur avait octroyé leurs semences. Mais par le truchement du ministre de l'agriculture et la sensibilisation faite par le gouvernement, certains d'entre eux ont changé de fusil d'épaule et ont commencé à suivre le circuit officiel."



Abdou Ndiaye de poursuivre : "la campagne arachidière ne sera pas, à coup sûr, aussi mauvaise que l'on pouvait craindre. La localité de Keur Maba est un exemple à côté de plusieurs autres. Et c'est l'occasion de féliciter le ministre de l'agriculture et le Chef de l'État."