Abdou Mbow à Ousmane Sonko: « Si vous continuez à parler aux sénégalais avec aussi peu d’égard, vous risquez d’être le leader le plus éphémère de l’histoire du Sénégal »

« Apparemment vous ignorez les notions de limites et de convenances républicaines en toute chose et en toute occasion. Dommage pour les hautes fonctions que vous occupez. » le député et président du groupe parlementaire BBY a adressé quelques mots au premier ministre après sa dernière sortie lors de laquelle il a réuni les acteurs culturels favorables au « Projet ».







« Vous nous revenez cette semaine en faisant ce que vous savez faire de mieux: parler, jouer à l'enfant terrible, perdre son temps à parodier, comme s'il n’y avait aucune urgence sur votre bureau. Le ton toujours prétentieux, vous nous annoncez cette semaine le retour du politicien. Votre apparition aussi saugrenue qu’intempestive sur une chaîne de web Tv, entouré de ceux que vous appelez les « acteurs du projet », est simplement destinée à masquer le vide sidéral et bruyant qui caractérise votre conception de la gestion des affaires publiques. Les Sénégalais découvrent de jour en jour et depuis 5 mois que leur Premier ministre leur a vendu du rêve devenu futile fumée. Personne n'est plus dupe. Cette intrusion télévisée avait surtout l’utilité urgente de projeter un épais nuage sur la conférence de presse annoncée du Ministre de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye qui a préféré sacrifier ses collaborateurs incapables de répondre aux questions que tout le monde se pose. Il vous fallait donc venir au secours de votre ministre empêtré depuis plus de 3 semaines dans un scandale qui renseigne sur l'imposture du mot d'ordre jubal, jubanti » a lancé le député de la 14e législature. Abdou Mbow de soutenir que les populations attendent du respect de la part du premier ministre : « Les plus âgés sont de plus en plus indisposés par vos abus de langage indignes de la fonction que vous occupez. C'est la première fois qu'un homme politique utilisent des mots comme « tapettes », contre ses adversaires qui ont le mérite de refuser de verser dans les dérives connues de vous quand vous étiez dans l'opposition »







À en croire le président du groupe parlementaire BBY, si Ousmane Sonko continue à parler aux Sénégalais avec aussi peu d’égard à leur légendaire éducation et à leur dignité, « il risque d’être le leader le plus éphémère de l’histoire du Sénégal. » « Votre arrogance, votre manque de culture républicaine vous perdront. Vous avez pris le chemin le plus susceptible de vous perdre » parce que la République et l'état ne tolèrent pas les écarts de comportement et de langage. Vous l'apprendrez à vos dépends » fulmine le député qui précise que le leader du Pastef n’a rien à proposer d'autre aux Sénégalais que « ses effets d'annonces, au lieu de travailler à remplir ses « solutions » d’un contenu concret.



« Ne vous méprenez pas sur nous. Nous continuerons à vous faire face d'homme à homme. Par contre nous avons beaucoup de respect pour les Sénégalais pour les épargner des injures, de la terreur et des propos diffamatoires. Nous nous battrons contre vous dans le respect de la République, de l’état, des lois et des règlements de notre pays. Le Sénégal n’a pas commencé à exister avec vous, et il va continuer après vous et votre parti, qui vous croyez d’extraction quasi divine. Dans cette Histoire politique que vous vous imaginez seul à incarner, vous devez savoir que l’APR a accédé au pouvoir après seulement 3 ans d’existence et que Macky Sall a gagné l’élection présidentielle dès sa première participation avec plus de 65% » a t-il conclu.