Abdou Karim Fofana sur l’affaire Pape Alé Niang : « La presse au Sénégal n’est pas en danger! »

Le ministre, porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur l’arrestation du patron du site d’informations Dakar Matin, Pape Alé Niang. C’est devant les écrans de Tv5 qu’Abdou Karim Fofana a tenu à s’ériger en défenseur de la République.





Pour la voix du gouvernement du Sénégal, il y a des droits et des devoirs de journaliste bien encadrés. « Accuser des personnes à tort, diffuser de fausses nouvelles et des documents classés secret défense, cela ne se fait pas. Dans la profession du journaliste, c’est ce qu’on appelle "démasquer l’information" », a déclaré le ministre du commerce et des Pme.

Pour lui, il est inconcevable, dans une république, de prendre un document officiel, classé secret défense, de le mettre sur la place publique ou encore tenter de saper le moral des troupes militaires.





« Il faut savoir que dans une république, tout ne se fait pas. Le plus important, c’est de préserver notre république contre la désinformation. Nous serions irresponsables, en tant que dirigeants, si nous laissions faire la diffusion de fausses nouvelles, l’accusation à tort de personnes », estime de plus, le ministre porte-parole du gouvernement. Devant la journaliste française, Abdou Karim Fofana considère que la presse sénégalaise n’est pas en danger, c’est plutôt un monde de désinformation où nous nous trouvons...