Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance »

Le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, a pris fonction ce matin en estimant, avec une forte émotion, prendre les rênes du pouvoir à la tête de la ville de Dakar. Devant les 100 conseillers municipaux, le nouveau maire est sans équivoque : « On va travailler dans la concertation, le respect mutuel… », a-t-il déclaré aux côtés de son prédécesseur qui assurait l’intérim, Ngoné Mbengue.







En accédant à la magistrature municipale, le maire Abass Fall dit mesurer pleinement la confiance que les Dakaroises et les Dakarois ont placée en sa personne. « Je lance, dès aujourd’hui, un appel clair et ferme à l’ensemble des acteurs de la vie municipale : Adjoints au Maire, Conseillers municipaux, Maires des communes , Administration municipale, travaillons ensemble, dans la concertation, le respect mutuel et la sérénité. L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance, portée en bandoulière comme étendard de notre action commune », a t-il rappelé.







Ce qu’il faut également réaffirmer, selon Abass Fall, c’est cette volonté de bâtir une relation constructive et féconde avec l’État central. Selon le nouveau maire, « la Ville de Dakar ne peut prospérer que dans une synergie intelligente et apaisée entre les autorités locales et nationales ». La capitale Dakar est la vitrine de la nation et exige un dépassement des logiques de rivalité pour privilégier l’intérêt supérieur de ses habitants.

