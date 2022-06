Aar Sénégal, une opposition dans l’opposition? « Nous n’avons pas une légitimité usurpée… » (Abdourahmane Diouf)

La coalition Aar Sénégal s’oppose, mais d’une opposition équilibrée et sans parti pris. C’est ce que veut expliquer ses membres qui se sont retrouvés cet après-midi à leur siège pour se prononcer sur la situation politique assez tendue ces derniers temps. Une opportunité pour la coalition de l’alternative pour une assemblée de rupture, d’égratigner une partie de leur camp qui fait face au régime de Macky Sall.



Le Dr Abdourahmane Diouf, par ailleurs président du mouvement AWALÉ, considère que l’opposition peut ne pas être dans une même coalition pour défendre ses idéologies. « Nous avons regardé la situation politique du Sénégal et avons décidé de nous opposer en nous démarquant de certaines entités avec qui nous ne pouvons cheminer et nous l’assumons », a déclaré le membre de Aar Sénégal.



Voulant mettre une bonne fois les choses au clair face à ces attaques stipulant que leur coalition combat l’opposition dans l’opposition, le Dr Abdourahmane Diouf réaffirme : « Nous n’avons pas une légitimité usurpée. Nous avons toujours combattu Macky Sall et son régime, donc nous n’avons aucune raison d’être dans l’opposition et de travailler pour Macky Sall. Si notre posture veut dire combattre l’opposition dans l’opposition, alors nous y insisterons… », clarifie-t-il, ajoutant pour terminer que « le combat c’est le troisième mandat, le respect des droits et libertés démocratiques... »