ASSEMBLÉE NATIONALE - Me El Hadj Diouf accuse une partie de la presse d'avoir été manipulée au profit du ministre Moustapha Diop

Un mauvais quart d'heure subi par une partie de la presse, ce dimanche.. Me El Hadj Diouf, dans le Grand Jury de Rfm, a déclaré sans détours, qu'une partie de la presse a été manipulée au profit du ministre Moustapha Diop. Une manipulation largement visible, selon lui , à travers les comptes-rendus faits après le vote du budget du ministère de l'industrie et de la petite et moyenne entreprise. Un vote sans débats que nos confrères ont reproduit comme ayant été la résultante d'un satisfecit général exprimé par les députés à l'endroit du Lougatois. Ce qui ne recoupe guère d'avec la réalité des faits. L'avocat estime ''qu'il y a eu forcing et que jamais une unanimité ne s'est dégagée étant entendu que beaucoup de députés ont manifesté leur courroux. Il dira s'étonner que certains journaux qu'il cite ne se soient pas donné la peine de relever ce fait.