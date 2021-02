ASC Jaraaf : Malick Daf démis de ses fonctions d'entraîneur par le club.

La nouvelle vient d'être officialisée par la direction de l'ASC Jaraaf de Dakar via un message posté sur le compte Twitter du club, ce dimanche soir. "L' Asc Jaraaf annonce que Malick Daf n'est plus l'entraîneur de l'équipe première.

Le club communiquera ultérieurement sur cette séparation" annonçait la note lue à Dakaractu.



Une situation qui était attendue eu égard aux récents événements dont le plus éloquent est l'absence de Malick Daf ce dimanche, du banc du Jaraaf lors de leur match de barrage en coupe CAF contre le FC Platinum battu 1-0. Et pour cause, le technicien était avec les Lionceaux (U17) pour disputer le tournoi UFOA-A qualificatif à la CAN dans la catégorie des -17 ans.



Entre le Jaraaf et l'équipe nationale junior, Malick Daf semble avoir fait son choix même si le coach s'était laissé le temps de la réflexion avant de se décider. Il semblerait que les deux parties aient décidé de se séparer en attendant d'avoir les détails de cette rupture.



Rappelons que depuis le mois de novembre 2020, la fédération sénégalaise de football (FSF) avait interdit les cumuls de fonctions concernant les entraîneurs des sélections nationales qui ne pouvaient diriger en même temps un club. "Il a été en outre décidé que les entraîneurs titulaires des équipes nationales bénéficieront désormais de contrats et de traitements salariaux à titre permanent...



En conséquence, le principe de non cumul des fonctions d’entraîneur titulaire des équipes nationales et d’entraineur de club est arrêté. À compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, un délai d’option de trois (03) mois est consenti aux concernés", disait le communiqué de la FSF et de son comité exécutif notamment.



Cette situation concerne les entraîneurs que sont Youssapha Dabo (Teungueth FC et U20) ainsi que Malick Daf (Jaraaf et U17.)