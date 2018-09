ARRÊT SUR UN FAIT MAJEUR À GUÉDÉ - Serigne Sidi Abdou Lahad parti formuler des prières pour Cheikh Bass Abdou Khadre

C'est à la tête d'une forte délégation composée entre autres personnalités du maire de Touba, Abdou Lahad Kâ et du Conseiller économique, social et environnemental Bassirou Sy, que la deuxième personnalité religieuse de Touba est allée rendre visite à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides a reçu son hôte, venu formuler des prières pour lui, dans sa résidence de Guédé à l'occasion de la 27ème édition du magal de Serigne Abdou Khadre. Une visite pleine de solennité et hautement significative qui est, d'ailleurs, partie pour être une tradition. L'année dernière, le Khalife de Serigne Abdou Lahad avait effectué le même déplacement...