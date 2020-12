APR DANS LE BAOL / Le coordonnateur des Arabisants Républicains estime que Dame Diop ne peut diriger la région.

Pour Imam Serigne Cheikh Sall, le Président Macky Sall gagnerait à se trouver un autre coordonnateur régional de l'Apr car "le ministre Dame Diop, dit-il, n'en pas pas la capacité." Le coordonnateur des Arabisants Républicains qui a câblé Dakaractu-Touba choisira de ne pas y aller avec le dos de la cuillère." Il est incapable d’assurer la coordination de l‘APR dans la région de Diourbel. Pour le cas de Touba, n'en parlons même pas. Il ne fait pas l’unanimité ni dans la cité religieuse, ni dans son fief de Diourbel. Il est décrié par les populations de Keur Cheikh, par les chefs religieux Baay-Fall qui y résident et cette situation fait perdre beaucoup de terrain à notre parti dans le Baol".



Imam Sall de se faire l'écho des étudiants ressortissants de Touba et qui sont à Dakar, Bambey et ailleurs dans le Sénégal. "Depuis octobre 2019, ces jeunes courent derrière lui. Il refuse, clairement, de les recevoir. Nous interpellons le Président Macky Sall et lui demandons de nous choisir un autre coordonnateur."