ANALYSE : Comment l’exécution du mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne pourrait être bloquée par les principes de la justice française ? (L’analyse d’un juriste)


ANALYSE : Comment l’exécution du mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne pourrait être bloquée par les principes de la justice française ? (L’analyse d’un juriste)

L’exécution d’un mandat d’arrêt international (MAI) repose sur des mécanismes juridiques encadrés, principalement par les accords bilatéraux et multilatéraux en matière d'entraide judiciaire et d'extradition entre États. Dans ce cadre de coopération, les États peuvent effectivement extrader des personnes incriminées sur demande formulée à leur encontre. Cependant, dans le cas impliquant le Sénégal et la France, cette dernière, malgré ces accords, se réserve clairement le droit, dans des cas spécifiques, de procéder à un examen approfondi, voire de refuser l’exécution du MAI (et vice-versaà l'image du cas de Massata Diack).

 

Dans l’hypothèse où Madiambal Diagne choisirait de rester en France, en dépit de son engagement initial (via le réseau social X) de répondre rapidement à la justice sénégalaise, plusieurs éléments pourraient expliquer pourquoi la justice française pourrait tarder ou refuser d’exécuter le mandat émis par le président du collège des juges d’instruction du pôle judiciaire financier sénégalais. Selon l’avis de ce juriste, joint par Dakaractu, le journaliste Madiambal Diagne pourrait ne pas être inquiété.

 

 

« Le juge du pôle judiciaire financier sénégalais, par l'intermédiaire du Parquet général sénégalais, peut en effet transmettre une demande d’extradition au ministère de la Justice français (via la Chancellerie), en s’appuyant sur les conventions judiciaires existantes entre les deux pays. Toutefois, ces accords ne permettent pas l’exécution automatique de tout mandat : ils ne s’appliquent que dans des cas précis, généralement liés à des infractions graves telles que les meurtres, le trafic de drogue, le terrorisme, le grand banditisme, etc. »

 

« En dehors de ces cas, les juges français peuvent refuser d’accorder l’extradition malgré l’accord d’entraide judiciaire existant. Le cas de Doro Gaye est un exemple assez révélateur de cette réalité. »

 

 

Notre interlocuteur explique : « L’exemple de Doro Gaye illustre bien cette réalité. Malgré le mandat d’arrêt international émis à son encontre, et bien qu’il ait été interpellé une première fois à Paris sur demande d’un juge, aucune suite concrète n’a été donnée par la justice française depuis plus d’un an. Cela démontre que la France n’est pas tenue d'exécuter des mandats qui ne relèvent pas de crimes majeurs ou qui présentent une coloration politique marquée

 

« Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsqu’un mandat d’arrêt est reçu, la Chambre de l’instruction de la Cour d'appel française procède à un examen rigoureux. La personne concernée est interpellée par la gendarmerie ou la police, informée des faits et interrogée par le juge. Si elle conteste les faits reprochés, elle est généralement assistée d’un avocat et bénéficie d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire le temps de l’examen au fond de la demande. Un élément crucial est l’évaluation de la situation politique du pays demandeur et de la nature réelle de la procédure. »

 

 

Dans le cas de Madiambal Diagne, s’il choisit de rester en France, il est peu probable qu’il soit extradé. Les actes posés au Sénégal, notamment la mutation d’officiers de police après que l’intéressé a échappé à une interpellation à la suite d’un refus d’embarquement à l’aéroport et d’une convocation à venir, semblent révéler des enjeux politiques pour certains . Ce contexte pourrait susciter des interrogations chez les magistrats français, qui pourraient ne pas comprendre l’ampleur accordée à une affaire qui, en apparence, ne relève pas d’une criminalité grave.

 

De plus, le placement sous mandat de dépôt d’une personne simplement pour avoir été en contact (son marabout) avec Madiambal Diagne et d’une partie de sa famille pourrait renforcer l’idée d’un dossier à caractère politique, et ce, malgré les faits présumés d’association de malfaiteursd’escroquerie sur les deniers publics, de détournement de deniers publics et de blanchiment commis par un groupe criminel organisé par l’utilisation des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle. Ces faits sont reprochés à sa femme et à ses enfants via leurs sociétés Ellipse et la SCI Pharaon et leur ont valu une inculpation et un placement sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire financier sénégalais.

 

Par ailleurs, les différentes sorties médiatiques de responsables de PASTEF et de membres du gouvernement qui se prononcent sur le dossier, de même que certains actes que sont en train de poser l’État sénégalais et la justice, pourraient constituer, dans un proche avenir, des éléments et une aubaine pour les avocats de Madiambal Diagne s’il y avait un recours ou une procédure visant à bloquer le mandat d’arrêt international de l’État sénégalais en France.

 

Notre interlocuteur signale que, sous la présidence de Macky Sall, plusieurs mandats d’arrêt international ont été émis contre des activistes et membres du parti PASTEF. « Aucun n’a abouti à une extradition depuis la France, les juges français ayant estimé que ces dossiers étaient essentiellement politiques. Ce précédent pourrait peser lourd dans l’appréciation du cas Madiambal Diagne. »

 

En somme, la justice française, par souci des principes d’indépendance et de respect des droits fondamentaux, pourrait refuser de procéder à une extradition, à moins que les faits ne soient jugés suffisamment graves et dénués de toute instrumentalisation politique. Dans le cas présent, les éléments déjà connus, les précédents similaires et le contexte sénégalais pourraient inciter les juges français à considérer que le dossier a une connotation politique, ce qui le rendrait inéligible à une extradition en application du principe de non-extradition pour motifs politiques.

Autres articles
Mardi 30 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille » - 30/09/2025

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation » - 30/09/2025

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre prochain

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre prochain - 30/09/2025

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO - 30/09/2025

Gaza: avec son plan

Gaza: avec son plan "tout ou rien", Trump pousse l'avantage d'Israël - 30/09/2025

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme - 30/09/2025

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate)

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate) - 30/09/2025

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour "trahison" - 30/09/2025

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA - 30/09/2025

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide - 30/09/2025

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes - 30/09/2025

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor - 30/09/2025

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition - 30/09/2025

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte - 30/09/2025

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier - 30/09/2025

Netanyahu affirme que l'armée israélienne

Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza" - 30/09/2025

Netanyahu dit qu'il n'a

Netanyahu dit qu'il n'a "pas du tout" accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump - 30/09/2025

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao - 29/09/2025

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063 - 29/09/2025

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet - 29/09/2025

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza - 29/09/2025

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara - 29/09/2025

Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement

Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement - 29/09/2025

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes - 29/09/2025

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal - 29/09/2025

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall )

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall ) - 29/09/2025

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre - 29/09/2025

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar - 29/09/2025

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points - 29/09/2025

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques - 29/09/2025

RSS Syndication