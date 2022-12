AMS : Le nouveau président Oumar Ba s’engage à s’inscrire dans la continuité…

Officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), le maire de Ndiob, Oumar Ba, s’engage dans la continuité des projets et programmes légués par son prédécesseur Aliou Sall. « Je renouvelle à l’ensemble du personnel et des membres du bureau ma demande d’accompagnement pour que la collaboration qu’on a connue puisse se fortifier pour qu’on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.La barre a été fixée très haut, je pense les attentes sont fortes, on doit aller encore plus de l’avant, l’organiser dans une parfaite harmonie pour l’atteinte de nos objectifs », a souligné Oumar Ba lors de la cérémonie de passation de service avec l’ancien président Aliou Sall. À son tour, le président sortant Aliou Sall, n’a pas manqué de remercier l’ensemble de ses collaborateurs et se félicite du climat social qui a prévalu au sein de l’association durant son magistère…