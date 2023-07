ALSAR de Racine SY magnifie le geste historique du Président Macky Sall

Mamadou Racine SY ,Président du du mouvement ALSAR par ailleurs Président du conseil sénégalais du tourisme ( CST) et 1er Vice-Président du Conseil national du patronat (CNP) salue la décision courageuse et lucide du Président Macky Sall.



Ce geste empreint de grandeur chevaleresque permet de hisser à un niveau rarement égalé l'étendard du Sénégal dans le concert des grandes démocraties.



Le mouvement ALSAR Sénégal entend poursuivre résolument et avec détermination son œuvre dans l'optique du développement économique et social de notre cher pays.



Le Président Mamadou Racine SY réaffirme au Président Macky Sall toute son amitié et son affection.



Ce geste du Chef de l'Etat sera indubitablement inscrit en lettres d'or dans l'Histoire politique du Sénégal.